Власти Новосибирска не смогли нормально почистить Гусинобродское шоссе

Новосибирская журналистка Евгения Черданцева вступила в схватку с городскими властями за Гусинобродское шоссе. На трассе скопились метровые сугробы. Они мешают и автомобилистам, и пешеходам.
Коллега завалила жалобами и заявками различные инстанции. Ей удалось выяснить, что ответственной за чистоту шоссе назначена лично первый зам главы администрации Дзержинского района по городскому хозяйству Светлана Глинская.
Чиновница заверила журналистку, что снег с Гусинобродского шоссе вывезут ночью 4 марта. Сделает это МКУ "Дзержинка".
Евгения Черданцева отметила, что шоссе действительно чистили. Однако заявленный объем работ не был выполнен даже на четверть. А значит - битва за чистоту Гусинобродского шоссе продолжается.