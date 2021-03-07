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Власти Новосибирска не смогли нормально почистить Гусинобродское шоссе

7 марта 2021, 15:49
Ответственной за чистоту шоссе назначена лично первый зам главы администрации Дзержинского района по городскому хозяйству Светлана Глинская.

Новосибирская журналистка Евгения Черданцева вступила в схватку с городскими властями за Гусинобродское шоссе. На трассе скопились метровые сугробы. Они мешают и автомобилистам, и пешеходам.

Коллега завалила жалобами и заявками различные инстанции. Ей удалось выяснить, что ответственной за чистоту шоссе назначена лично первый зам главы администрации Дзержинского района по городскому хозяйству Светлана Глинская.

Чиновница заверила журналистку, что снег с Гусинобродского шоссе вывезут ночью 4 марта. Сделает это МКУ "Дзержинка".

Евгения Черданцева отметила, что шоссе действительно чистили. Однако заявленный объем работ не был выполнен даже на четверть. А значит - битва за чистоту Гусинобродского шоссе продолжается.

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