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14 марта мэрия Новосибирска перекроет две улицы из-за эстафеты

9 марта 2021, 17:40
Состязаться будут нынешние студенты, выпускники, сотрудники университета и сотрудники Западно-Сибирской железной дороги.

Сайт мэрии Новосибирска сообщает о перекрытии двух дорог 14 марта. С 09.50 до 12.30 нельзя будет проехать по улице Залесского от улицы Дуси Ковальчук до территории горбольницы и по улице Магаданской от улицы Новой до улицы Даргомыжского.

Причина перекрытия в том, что в этот день СГУПС проведет оборонно-спортивную традиционную эстафету. Состязаться будут нынешние студенты, выпускники, сотрудники университета и сотрудники Западно-Сибирской железной дороги.

Ожидается, что в эстафете, посвященной празднику Сибирского государственного университета путей сообщения, примут участие около 700 человек. Из-за пандемии спортсмены будут рассредоточены с соблюдением социальной дистанции.

Участники посоревнуются в беге на коньках и лыжах в защитных костюмах и противогазах. Также пройдут состязания по сборке и разборке автомата, стрельбе, перетаскиванию мин и переносе раненых.

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