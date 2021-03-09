14 марта мэрия Новосибирска перекроет две улицы из-за эстафеты

Сайт мэрии Новосибирска сообщает о перекрытии двух дорог 14 марта. С 09.50 до 12.30 нельзя будет проехать по улице Залесского от улицы Дуси Ковальчук до территории горбольницы и по улице Магаданской от улицы Новой до улицы Даргомыжского.