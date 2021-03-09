14 марта мэрия Новосибирска перекроет две улицы из-за эстафеты

Сайт мэрии Новосибирска сообщает о перекрытии двух дорог 14 марта. С 09.50 до 12.30 нельзя будет проехать по улице Залесского от улицы Дуси Ковальчук до территории горбольницы и по улице Магаданской от улицы Новой до улицы Даргомыжского.
Причина перекрытия в том, что в этот день СГУПС проведет оборонно-спортивную традиционную эстафету. Состязаться будут нынешние студенты, выпускники, сотрудники университета и сотрудники Западно-Сибирской железной дороги.
Ожидается, что в эстафете, посвященной празднику Сибирского государственного университета путей сообщения, примут участие около 700 человек. Из-за пандемии спортсмены будут рассредоточены с соблюдением социальной дистанции.
Участники посоревнуются в беге на коньках и лыжах в защитных костюмах и противогазах. Также пройдут состязания по сборке и разборке автомата, стрельбе, перетаскиванию мин и переносе раненых.