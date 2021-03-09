Еще восемь человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

От covid-19 умерли мужчины в возрасте 72 года, 80 лет, 80 лет, 83 года и женщины в возрасте 62 года, 69 лет, 73 года, 78 лет. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 1 503 человека.