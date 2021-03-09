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Еще восемь человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

9 марта 2021, 13:51
Всего в регионе от covid-19 умерли 1 503 человека.

Еще восемь человек скончались от коронавируса в Новосибирской области. Об этом сегодня, 9 марта, сообщил оперативный штаб.

От covid-19 умерли мужчины в возрасте 72 года, 80 лет, 80 лет, 83 года и женщины в возрасте 62 года, 69 лет, 73 года, 78 лет. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 1 503 человека.

По-прежнему сложной остается ситуация в больницах. В отделениях реанимации находятся 98 человек. На аппаратах ИВЛ – 15 пациентов.

Всего на сегодняшний день в Новосибирской области выявлено 36 703 случая коронавируса. За сутки заболевших стало на 104 человека больше.

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#Новости#Происшествия
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