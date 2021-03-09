Новосибирск занял девятое место в мировом рейтинге автомобильных пробок

Новосибирск занял 9 место в мире среди городов с самым затрудненным автомобильным трафиком. Перегруз дорог составил 45%. Ежегодный рейтинг опубликовал сервис TomTom Traffic Index. В список попали 416 мегаполисов со всех континентов.
В прошлом году в аналогичном рейтинге Новосибирск был 23-м. Такую же позицию город занимал в 2017 году. В рейтинге 2018-го Новосибирск находился на 16-й строчке.
Возглавила мировой рейтинг столица России Москва с уровнем перегрузки в 54%. Также столицу Сибири обогнали Мумбаи, Богота, Манила, Стамбул, Бангалор, Киев и Нью-Дели. В первую сотню загруженных городских дорог попали Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Челябинск, Омск, Нижний Новгород, Казань и Томск.