Новосибирские коммунисты провели пикеты против сенатора Нарусовой

В Новосибирске молодые коммунисты провели серию одиночных пикетов против члена Совета Федерации от Тувы Людмилы Нарусовой. Комсомольцев возмутило нашумевшее высказывание сенатора о «бомжовом виде» пикетчиков в Москве.
Коммунисты одели обычную одежду в виде костюмов и платьев и взяли в руки плакаты с различными текстами: «Наша «бомжеватость» следствие вашего обогащения», «В нас культура есть, в тебе ее не осталось» «Ваши яхты за миллиард рублей ничто перед честностью и достоинством». Общий у них был только хештег «АТакОк», запущенный московскими журналистами.
Как рассказали в КПРФ, этой акцией молодежь попыталась привлечь внимание к безнаказанности высоких чиновников. Они считают такие заявления, как сделала Нарусова, неподобающими.