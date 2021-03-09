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Новосибирские коммунисты провели пикеты против сенатора Нарусовой

9 марта 2021, 13:35
Их возмутило высказывание члена Совета Федерации о «бомжовом виде» пикетчиков.

В Новосибирске молодые коммунисты провели серию одиночных пикетов против члена Совета Федерации от Тувы Людмилы Нарусовой. Комсомольцев возмутило нашумевшее высказывание сенатора о «бомжовом виде» пикетчиков в Москве.

Коммунисты одели обычную одежду в виде костюмов и платьев и взяли в руки плакаты с различными текстами: «Наша «бомжеватость» следствие вашего обогащения», «В нас культура есть, в тебе ее не осталось» «Ваши яхты за миллиард рублей ничто перед честностью и достоинством». Общий у них был только хештег «АТакОк», запущенный московскими журналистами.

Как рассказали в КПРФ, этой акцией молодежь попыталась привлечь внимание к безнаказанности высоких чиновников. Они считают такие заявления, как сделала Нарусова, неподобающими.

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#Новости#Политика
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