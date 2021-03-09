Новосибирские коммунисты провели пикеты против сенатора Нарусовой

Коммунисты одели обычную одежду в виде костюмов и платьев и взяли в руки плакаты с различными текстами: «Наша «бомжеватость» следствие вашего обогащения», «В нас культура есть, в тебе ее не осталось» «Ваши яхты за миллиард рублей ничто перед честностью и достоинством». Общий у них был только хештег «АТакОк», запущенный московскими журналистами.