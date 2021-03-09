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Освобожденного досрочно новосибирского застройщика Карманова осудят повторно

9 марта 2021, 19:35
Бизнесмен похитил 16 миллионов рублей у дольщиков домов на улицах Сакко и Ванцетти, 31/4 и Декабристов, 10.

В Октябрьский райсуд Новосибирска поступило уголовное дело экс-генерального директора ЗАО «СКИМС» Сергея Карманова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия с декабря 2007 года по август 2015 года компания похитила 16 миллионов рублей у дольщиков домов на улицах Сакко и Ванцетти, 31/4 и Декабристов, 10.

Карманов заставил сотрудников вывести деньги из касс и счетов подконтрольных организаций ООО «СКИМС Капитал Групп», ЗАО «Золотой Софит» и ООО «МонолитГрадСтрой». Деньги бизнесмен присвоил.

Год назад Карманов уже был осужден на 3 года за хищение 100 млн рублей. В ноябре он вышел из колонии условно досрочно.

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#Новости#Криминал
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