Освобожденного досрочно новосибирского застройщика Карманова осудят повторно

В Октябрьский райсуд Новосибирска поступило уголовное дело экс-генерального директора ЗАО «СКИМС» Сергея Карманова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия с декабря 2007 года по август 2015 года компания похитила 16 миллионов рублей у дольщиков домов на улицах Сакко и Ванцетти, 31/4 и Декабристов, 10.
Карманов заставил сотрудников вывести деньги из касс и счетов подконтрольных организаций ООО «СКИМС Капитал Групп», ЗАО «Золотой Софит» и ООО «МонолитГрадСтрой». Деньги бизнесмен присвоил.
Год назад Карманов уже был осужден на 3 года за хищение 100 млн рублей. В ноябре он вышел из колонии условно досрочно.