Освобожденного досрочно новосибирского застройщика Карманова осудят повторно

В Октябрьский райсуд Новосибирска поступило уголовное дело экс-генерального директора ЗАО «СКИМС» Сергея Карманова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия с декабря 2007 года по август 2015 года компания похитила 16 миллионов рублей у дольщиков домов на улицах Сакко и Ванцетти, 31/4 и Декабристов, 10.