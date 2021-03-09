В Новосибирской области из-за коронавируса госпитализировали 18 детей

В Новосибирской области госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Об этом сегодня, 9 марта, рассказали в оперативном штабе.
Всего на утро выявлено 36 703 случая коронавируса, в том числе у 2 087 детей. 33 590 человек уже выписаны с выздоровлением.
Взрослых пациентов с COVID-19 или с подозрением на него в больницах Новосибирска находится 1 221 человек. В больницах районов области таких пациентов 713.
С начала пандемии в регионе сделано 1 331 518 тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей остаются 2 218 жителя области, а 102 983 человека с медицинского наблюдения сняты. За сутки зарегистрировано 823 обращения из-за симптомов ОРВИ.