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Мэрия Новосибирска утвердила список улиц, которые отремонтируют в 2021 году

10 марта 2021, 15:01
Несколько улиц отремонтируют в рамках нацпроекта.

В мэрии назвали улицы Новосибирска, которые отремонтируют в 2021 году.

По словам главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Романа Дронова, часть улиц ждет комплексный ремонт, на других обновят лишь асфальт.

Так, масштабные работы пройдут на ул. Холокской, Сибиряков-Гвардейцев, Волочаевской. Согласно заданию, на улицах отремонтируют дорожное полотно и тротуары, заменят бордюры, коммуникации и дорожные знаки.

В рамках программы БКАД продолжится ремонт Гусинобродского шоссе, 2-й Станционной и Кедровой. Дорожный ремонт начнется на участке ул. Ипподромской – от ул. Военной до ул. Гоголя.

В мэрии выбрали несколько участков улиц, которым также требуется ремонт. Это улицы Блюхера, Воинская, Титова, Петухова, Широкая, Днепровская, Сибирская, Ватутина, Станиславского, Днепрогэсовская, Вертковская, Алтайская, Декабристов, 1-й Шоссейной, Большая, Пирогова, Вокзальная магистраль, Дачное шоссе, Октябрьский моста.

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