Мэрия Новосибирска утвердила список улиц, которые отремонтируют в 2021 году

В мэрии назвали улицы Новосибирска, которые отремонтируют в 2021 году.
По словам главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Романа Дронова, часть улиц ждет комплексный ремонт, на других обновят лишь асфальт.
Так, масштабные работы пройдут на ул. Холокской, Сибиряков-Гвардейцев, Волочаевской. Согласно заданию, на улицах отремонтируют дорожное полотно и тротуары, заменят бордюры, коммуникации и дорожные знаки.
В рамках программы БКАД продолжится ремонт Гусинобродского шоссе, 2-й Станционной и Кедровой. Дорожный ремонт начнется на участке ул. Ипподромской – от ул. Военной до ул. Гоголя.
В мэрии выбрали несколько участков улиц, которым также требуется ремонт. Это улицы Блюхера, Воинская, Титова, Петухова, Широкая, Днепровская, Сибирская, Ватутина, Станиславского, Днепрогэсовская, Вертковская, Алтайская, Декабристов, 1-й Шоссейной, Большая, Пирогова, Вокзальная магистраль, Дачное шоссе, Октябрьский моста.