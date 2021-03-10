Новосибирск ожидает резкое похолодание до -20 градусов

В данный момент на Новосибирск двигается теплый циклон. Уже завтра, 11 марта, он принесет порывистый ветер и мокрый снег. Но затем начнется похолодание, а 13 и 14 марта города окажется во власти холодной арктической воздушной массы. Она вызовет холодную погоду без осадков и сильного ветра. Потепление может начаться после 15 числа, но до тех пор Новосибирск окажется с температурой на 8-10 градусов ниже нормы, сообщает НГС со ссылкой на гидрометцентр.