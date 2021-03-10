Новосибирск ожидает резкое похолодание до -20 градусов

Погода в ближайшие дни в Новосибирске будет отличаться неустойчивостью. По данным синоптиков, вначале придет потепление, а к выходным температура опустится сильно ниже нормы.
В данный момент на Новосибирск двигается теплый циклон. Уже завтра, 11 марта, он принесет порывистый ветер и мокрый снег. Но затем начнется похолодание, а 13 и 14 марта города окажется во власти холодной арктической воздушной массы. Она вызовет холодную погоду без осадков и сильного ветра. Потепление может начаться после 15 числа, но до тех пор Новосибирск окажется с температурой на 8-10 градусов ниже нормы, сообщает НГС со ссылкой на гидрометцентр.
В четверг, 11 марта, в столице Сибири ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег и мокрый снег. Возможна метель. На дорогах гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 8-13 метров в секунду, но возможны порывы до 18 м/с. Температура ночью составит -6... -8 градусов, днем потеплеет до 0... -2 градусов.
В пятницу, 12 марта, в Новосибирске в течение суток ожидается небольшой снег, местами метель. Направление и скорость ветра не изменятся, все также ожидаются порывы до 18 м/с. Температура ночью и днем составит -6... -8, но опустится к вечеру до -11... -13 градусов.
В субботу, 13 марта, ночью ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 8–13 м/с, днем 4–9 м/с. Ночью Новосибирск ждет похолодание до -18... -20 градусов. Днем воздух прогреется до -12... -14 градусов.