Работник «Сибантрацита» выиграл автомобиль Renault Duster

Победителем стал житель Алтайского края Михаил Колоимец, который вахтовым методом работает в области. На предприятии он трудится в должности машиниста экскаватора уже восемь лет. Он получил ключи от Renault Duster. Руководство сообщает, что Михаил находится в передовиках по добыче угля.