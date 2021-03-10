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Работник «Сибантрацита» выиграл автомобиль Renault Duster

10 марта 2021, 14:03
Передовиков угледобывающей отрасли наградило руководство предприятия.

Крупнейшие предприятие Новосибирской области «Сибантрацит» наградило лучших работников года.

Каждый месяц на предприятии отбирали лучших из лучших среди слесарей, машинистов, шлифовальщиков. В финале оказалось 12 человек.

Победителем стал житель Алтайского края Михаил Колоимец, который вахтовым методом работает в области. На предприятии он трудится в должности машиниста экскаватора уже восемь лет. Он получил ключи от Renault Duster. Руководство сообщает, что Михаил находится в передовиках по добыче угля.

Директор по персоналу угледобывающего предприятия Сергей Давыдов считает, что для повышения престижности рабочей профессии необходимо проводить отдельные мероприятия.

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