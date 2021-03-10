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Роспотребнадзор проверил качество воды и воздуха после ЧП на Оби

10 марта 2021, 08:17
После прорыва трубопровода случился пожар на реке.

После прорыва подводного трубопровода и возгорания на реке Оби эксперты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха и воды.

ЧП произошло на трубопроводе компании «СибурТюменьГаз». После случившегося в районе Мегиона, Лангепасе и Сургуте взяты 22 пробы воды для выявления возможных последствий для экологии. Исследования показали, что опасности нет, качество питьевой воды не ухудшилось. Специалисты сообщают, что вода в населенные пункты, в том числе в Нижневартовск, поступает из артезианских скважин, куда не попадут следы ШФЛУ.

Эксперты Ханты-Мансийского окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также исключили наличие загрязняющих веществ в воздухе.

#Новости#Экология
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