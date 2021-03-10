С начала года на 4,4% подорожала продуктовая корзина в Новосибирской области

Стоимость продуктовой корзины в Новосибирской области выросла с начала года на 4,4%.
В феврале 2021 года минимальный набор продуктов оценивался экспертами Новосибирскстата в 4 688 рублей. С января его стоимость выросла на 2,5%.
Минимальный набор продуктов питания состоит из 33 товаров. Более 27% от общего объема приходится на такие продукты, как хлеб, крупы и макароны, 20,5% - на молочные продукты, 17,1% - на овощи и плоды, 16,8% - мясо, 4,4% - рыбу, 5,4% - жиры, 2,3% - яйца, 3,5% - чай, соль и специи, 2,2% - на сладости.
По итогам февраля, в Красноярском крае зафиксирована одна из самых дорогих продуктовых корзин. Ее стоимость составляет 5281,36 руб. В Омске стоимость минимального набора продуктов составила всего лишь 4112,86 руб.