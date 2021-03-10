С начала года на 4,4% подорожала продуктовая корзина в Новосибирской области

Минимальный набор продуктов питания состоит из 33 товаров. Более 27% от общего объема приходится на такие продукты, как хлеб, крупы и макароны, 20,5% - на молочные продукты, 17,1% - на овощи и плоды, 16,8% - мясо, 4,4% - рыбу, 5,4% - жиры, 2,3% - яйца, 3,5% - чай, соль и специи, 2,2% - на сладости.