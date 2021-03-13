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Posted 13 марта 2021, 09:10

Published 13 марта 2021, 09:10

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Еще 103 человека заразились коронавирусом в Новосибирской области

13 марта 2021, 09:10
На утро 13 марта в регионе зарегистрировано 37 105 случаев covid-19.

По данным оперативного штаба на утро 13 марта в регионе зарегистрировано 37 105 случаев коронавируса (+103 за сутки), в том числе у 2 121 ребенка. 34 015 человек выздоровели (+117 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 43 года,74 года, 84 года и женщина в возрасте 60 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 525 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек. На ИВЛ – 17 пациентов.

Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 061.

В больницы районов области госпитализированы 733 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 349 636 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 990 жителей региона, 103 985 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3 739 обращений.

#Происшествия
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