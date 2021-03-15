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Posted 15 марта 2021, 03:46

Published 15 марта 2021, 03:46

Modified 25 декабря, 15:33

Updated 25 декабря, 15:33

В Новосибирске нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

15 марта 2021, 03:46
Девочка не вернулась домой после учебы.

15-летнюю девочку нашли в Новосибирске спустя двое суток после исчезновения. Девочка проживает в Кировском районе, но в день исчезновения она не вернулась после уроков домой.

Ее искала полиция и группа волонтеров «Лиза Алерт». 14 марта стало известно о местонахождении пропавшей школьницы.

Ее жизни ничего не угрожает, она отправлена домой к родителям. Также отмечается, что инспекторы по делам несовершеннолетних намерены побеседовать с семьей и школьницей.

#Происшествия
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