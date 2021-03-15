В Новосибирске нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

Posted 15 марта 2021, 03:46
Published 15 марта 2021, 03:46
Modified 25 декабря, 15:33
Updated 25 декабря, 15:33
15-летнюю девочку нашли в Новосибирске спустя двое суток после исчезновения. Девочка проживает в Кировском районе, но в день исчезновения она не вернулась после уроков домой.
Ее искала полиция и группа волонтеров «Лиза Алерт». 14 марта стало известно о местонахождении пропавшей школьницы.
Ее жизни ничего не угрожает, она отправлена домой к родителям. Также отмечается, что инспекторы по делам несовершеннолетних намерены побеседовать с семьей и школьницей.