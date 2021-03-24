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Posted 24 марта 2021, 06:14

Published 24 марта 2021, 06:14

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

87 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

24 марта 2021, 06:14
Пять человек умерли.

87 человек заболели Covid-19 за прошедшие сутки в Новосибирской области. Согласно сводке оперштаба на 24 марта, в общей сложности вирус поразил 38 149 местных жителей.

За день на 137 человека выросло число выздоровевших и составило 35 219.

За сутки умерли пять пациентов с коронавирусом – один мужчина и две женщины. Итого 1 585 жертв.

В инфекционных больницах Новосибирска находятся 1 611 пациентов с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом, 14 из них дети. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 84 человека, 13 – на ИВЛ.

4 232 обращения с ОРВИ зафиксировано в Новосибирской области за сутки.

#Общество
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