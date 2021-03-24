87 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

Posted 24 марта 2021, 06:14
Published 24 марта 2021, 06:14
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
87 человек заболели Covid-19 за прошедшие сутки в Новосибирской области. Согласно сводке оперштаба на 24 марта, в общей сложности вирус поразил 38 149 местных жителей.
За день на 137 человека выросло число выздоровевших и составило 35 219.
За сутки умерли пять пациентов с коронавирусом – один мужчина и две женщины. Итого 1 585 жертв.
В инфекционных больницах Новосибирска находятся 1 611 пациентов с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом, 14 из них дети. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 84 человека, 13 – на ИВЛ.
4 232 обращения с ОРВИ зафиксировано в Новосибирской области за сутки.