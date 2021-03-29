Больше сливок, сыров и мороженого стали производить в Новосибирской области

В январе-феврале текущего года в Новосибирской области произвели в 6,6 раз больше круп, чем за тот же период прошлого года. Молокоперерабатывающие предприятия выпустили на 61% больше молока, на 49% больше сухого молока и сливок, на 16,5% больше сыров, на 16% – сливочного масла, на 14% – творога, на 8% – мороженого.