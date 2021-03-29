Больше сливок, сыров и мороженого стали производить в Новосибирской области

Posted 29 марта 2021, 08:34
Published 29 марта 2021, 08:34
Modified 15 сентября 2022, 22:09
Updated 15 сентября 2022, 22:09
Сегодня, 29 марта, в Минсельхозе Новосибирской области заявили об устойчивом росте производства базовых продуктов питания. Чиновники сравнили показатели первых двух месяцев 2021 года и данные того же времени прошлого года. По заверению властей, в регионе имеющиеся мощности пищевой и перерабатывающей промышленности позволяют сохранять продовольственную стабильность и полностью обеспечить спрос на базовые продукты питания.
В январе-феврале текущего года в Новосибирской области произвели в 6,6 раз больше круп, чем за тот же период прошлого года. Молокоперерабатывающие предприятия выпустили на 61% больше молока, на 49% больше сухого молока и сливок, на 16,5% больше сыров, на 16% – сливочного масла, на 14% – творога, на 8% – мороженого.
В мясной промышленности рост по замороженной свинине составил 18%, а по охлажденной баранине – 2,3 раза. Еще в дворе вырос вылов пресноводной рыбы. Пока реки и озера были скованы льдом, рыбы произведено почти 1,2 тысячи тонн, рассказали в правительстве Новосибирской области, то есть на 81% больше.