Еще 79 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

Posted 4 апреля 2021, 08:04
Published 4 апреля 2021, 08:04
Modified 16 сентября 2022, 20:37
Updated 16 сентября 2022, 20:37
Еще 79 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на утро 4 апреля. Всего в регионе зарегистрировано уже 39 092 случая коронавируса, в том числе у 2 297 детей.
Выздоровели 42 пациента. Всего болезнь победили 36 311 жителей региона.
За сутки от коронавируса скончались еще пять пациентов. Это мужчины в возрасте 82, 83 и 84 года и женщины в возрасте 67 и 81 года. Всего регионе от COVID-19 умерли уже 1 646 человек.
В инфекционные стационары региона госпитализированы 1 512 пациентов, в том числе 7 детей с коронавирусом и подозрением на него. В реанимации лежат 65 человек, 15 пациентов – подключены к аппаратам ИВЛ.
В Новосибирской области проведено 1 429 179 тестов на коронавирус. За сутки ОРВИ заболели 2 363 новосибирца.