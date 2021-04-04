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Posted 4 апреля 2021, 08:04

Published 4 апреля 2021, 08:04

Modified 16 сентября 2022, 20:37

Updated 16 сентября 2022, 20:37

Еще 79 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

4 апреля 2021, 08:04
Выздоровели 42 пациента.

Еще 79 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на утро 4 апреля. Всего в регионе зарегистрировано уже 39 092 случая коронавируса, в том числе у 2 297 детей.

Выздоровели 42 пациента. Всего болезнь победили 36 311 жителей региона.

За сутки от коронавируса скончались еще пять пациентов. Это мужчины в возрасте 82, 83 и 84 года и женщины в возрасте 67 и 81 года. Всего регионе от COVID-19 умерли уже 1 646 человек.

В инфекционные стационары региона госпитализированы 1 512 пациентов, в том числе 7 детей с коронавирусом и подозрением на него. В реанимации лежат 65 человек, 15 пациентов – подключены к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирской области проведено 1 429 179 тестов на коронавирус. За сутки ОРВИ заболели 2 363 новосибирца.

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