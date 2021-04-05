Продажу супермаркетов «Горожанка» подтвердила мэрия Новосибирска

Сегодня, 5 апреля, в мэрии Новосибирска подтвердили продажу объектов ритейлера «Сибирский Гигант», в чьем управлении находились магазины «Горожанка», «Гигант» и «Мегас». Напомним, ранее Atas.info уже сообщал о закрытии нескольких магазинов сети. Выяснилось, что «Сибирский гигант» задолжал поставщикам 200 миллионов рублей. Работая в убыток, руководство компании приняло решение уйти с рынка.