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Posted 5 апреля 2021, 10:25

Published 5 апреля 2021, 10:25

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Продажу супермаркетов «Горожанка» подтвердила мэрия Новосибирска

5 апреля 2021, 10:25
Магазины должны открыться под новым брендом.

Сегодня, 5 апреля, в мэрии Новосибирска подтвердили продажу объектов ритейлера «Сибирский Гигант», в чьем управлении находились магазины «Горожанка», «Гигант» и «Мегас». Напомним, ранее Atas.info уже сообщал о закрытии нескольких магазинов сети. Выяснилось, что «Сибирский гигант» задолжал поставщикам 200 миллионов рублей. Работая в убыток, руководство компании приняло решение уйти с рынка.

Глава департамента предпринимательства и промышленности мэрии Виталий Витухин заявил, что бизнес продан. Он не уточнил, кому именно, но ранее появилась информация, что магазины откроются вновь под брендом SPAR, который продвигает томская ГК «Лама».

- Опердеятельность будет продолжаться, просто под маркой другого предприятия. Для горожан, думаю, это неплохо. Смена вектора всегда хорошо, - считает Виталий Витухин.

#Общество
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