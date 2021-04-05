Продажу супермаркетов «Горожанка» подтвердила мэрия Новосибирска

Posted 5 апреля 2021, 10:25
Published 5 апреля 2021, 10:25
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Сегодня, 5 апреля, в мэрии Новосибирска подтвердили продажу объектов ритейлера «Сибирский Гигант», в чьем управлении находились магазины «Горожанка», «Гигант» и «Мегас». Напомним, ранее Atas.info уже сообщал о закрытии нескольких магазинов сети. Выяснилось, что «Сибирский гигант» задолжал поставщикам 200 миллионов рублей. Работая в убыток, руководство компании приняло решение уйти с рынка.
Глава департамента предпринимательства и промышленности мэрии Виталий Витухин заявил, что бизнес продан. Он не уточнил, кому именно, но ранее появилась информация, что магазины откроются вновь под брендом SPAR, который продвигает томская ГК «Лама».
- Опердеятельность будет продолжаться, просто под маркой другого предприятия. Для горожан, думаю, это неплохо. Смена вектора всегда хорошо, - считает Виталий Витухин.