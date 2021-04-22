Под Новосибирском начнут строить новую врачебную амбулаторию

Posted 22 апреля 2021, 06:33
Published 22 апреля 2021, 06:33
Modified 5 августа 2022, 12:24
Updated 5 августа 2022, 12:24
В селе Верх-Тула под Новосибирском Новосибирского района стартует строительство врачебной амбулатории. Она включит в себя дневной стационар и станцию скорой медицинской помощи. Ранее в Верх-Туле возвели детский сад на 240 воспитанников. Параллельно строится школа на 1 100 мест и амбулатория, рассчитанная на 240 посещений в смену.
Подрядчиком выступает ООО «Бердский строительный трест». Работы должны начаться в мае. Как полагает министр строительства НСО Иван Шмидт, новые объекты дадут импульс жилищному строительству на данной площадке, что, в том числе, решит и проблему обманутых дольщиков.
Проект, по которому строится врачебная амбулатория, в Новосибирской области применяется впервые. Он предполагает строительство корпуса поликлиники, здания станции скорой медицинской помощи с крытой стоянкой и газовой котельной.
В поликлинике запланирован дневной стационар на семь коек, взрослое и детское отделения, женская консультация, отделение лучевой диагностики, физиотерапевтическое и эндоскопическое отделения. Потоки пациентов разведут с помощью нескольких входов.
В регионе только в прошлом году введено в эксплуатацию 37 объектов здравоохранения, 32 ФАПа. В планах на этот год - 30 объектов, сообщает сайт правительства НСО.