Под Новосибирском начнут строить новую врачебную амбулаторию

В селе Верх-Тула под Новосибирском Новосибирского района стартует строительство врачебной амбулатории. Она включит в себя дневной стационар и станцию скорой медицинской помощи. Ранее в Верх-Туле возвели детский сад на 240 воспитанников. Параллельно строится школа на 1 100 мест и амбулатория, рассчитанная на 240 посещений в смену.