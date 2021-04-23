20 улиц отремонтируют днем 23 апреля в Новосибирске

Posted 23 апреля 2021, 02:02
Published 23 апреля 2021, 02:02
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
23 апреля днем в Новосибирске ямочный ремонт сделают на 20 улицах и площади.
По данным пресс-центра мэрии, отремонтируют участки дороги на следующих улицах: улицах Писарева, Взлетной, Выборной, Ключ-Камышенском плато, улице Гурьевской, Семьи Шамшиных, Ядринцевской, Максима Горького, Северной, Геодезической, Котовского и Выставочной, Станиславского, Бронной, Одоевского, Учительской, Краузе, пр. Лаврентьева, проспекте Коптюга, Университетском проспекте. Также восстановят полотно на площади имени Карла Маркса.
Водителей просят не мешать дорожной технике и объезжать проблемные участки дорог.