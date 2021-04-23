atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 апреля 2021, 02:02

Published 23 апреля 2021, 02:02

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

20 улиц отремонтируют днем 23 апреля в Новосибирске

23 апреля 2021, 02:02
Из-за погодный условий ремонт могут перенести.

23 апреля днем в Новосибирске ямочный ремонт сделают на 20 улицах и площади.

По данным пресс-центра мэрии, отремонтируют участки дороги на следующих улицах: улицах Писарева, Взлетной, Выборной, Ключ-Камышенском плато, улице Гурьевской, Семьи Шамшиных, Ядринцевской, Максима Горького, Северной, Геодезической, Котовского и Выставочной, Станиславского, Бронной, Одоевского, Учительской, Краузе, пр. Лаврентьева, проспекте Коптюга, Университетском проспекте. Также восстановят полотно на площади имени Карла Маркса.

Водителей просят не мешать дорожной технике и объезжать проблемные участки дорог.

#Город
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика