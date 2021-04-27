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Четыре автомобиля столкнулись возле торгового дома «Калининский» в Новосибирске

28 апреля 2021, 00:41
Разбираться в ДТП прибыли аварийные комиссары

Четыре автомобиля столкнулись вечером 27 апреля возле торгового дома «Калининский» в Новосибирске. Об этом сообщили подписчики сообщества АСТ-54.

Авария произошла на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Танковой. В ДТП попали кроссовер Hyundai, седан Audi, хэтчбек и универсал Nissan.

На месте работают аварийные комиссары. О пострадавших не сообщается. Официальная информация о происшествии не поступала.

Похожая авария недавно произошла в Ханты-Мансийске, где на нерегулируемом перекрестке улиц Чехова – Доронина 39-летний водитель автомобиля «Тойота» столкнулся с «Киа Рио». От удара «Киа» отлетела в «Тойоту Камри».

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