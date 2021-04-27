Четыре автомобиля столкнулись возле торгового дома «Калининский» в Новосибирске

Четыре автомобиля столкнулись вечером 27 апреля возле торгового дома «Калининский» в Новосибирске. Об этом сообщили подписчики сообщества АСТ-54.
Авария произошла на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Танковой. В ДТП попали кроссовер Hyundai, седан Audi, хэтчбек и универсал Nissan.
На месте работают аварийные комиссары. О пострадавших не сообщается. Официальная информация о происшествии не поступала.
Похожая авария недавно произошла в Ханты-Мансийске, где на нерегулируемом перекрестке улиц Чехова – Доронина 39-летний водитель автомобиля «Тойота» столкнулся с «Киа Рио». От удара «Киа» отлетела в «Тойоту Камри».