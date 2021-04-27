Четыре автомобиля столкнулись возле торгового дома «Калининский» в Новосибирске

Похожая авария недавно произошла в Ханты-Мансийске, где на нерегулируемом перекрестке улиц Чехова – Доронина 39-летний водитель автомобиля «Тойота» столкнулся с «Киа Рио». От удара «Киа» отлетела в «Тойоту Камри».