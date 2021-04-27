Дегтярёв в «ручном режиме» решает транспортную проблему в Хабаровском крае

Глава региона прибыл на автовокзал Хабаровска, где провел рабочее совещание и встретился с перевозчиками. Это не первый раз, когда Дегтярев лично выезжает на проверку, реагируя на жалобы хабаровчан. Ранее он приехал в село Гаровка-1, где столкнулся с проблемой переполненных автобусов и нарушением графика движения. После этого Дегтярев пообещал навести порядок в сфере общественного транспорта, пишет vostokmedia.com.
Владельцы и руководители транспортных предприятий заявили, что нужно пересмотреть ставку субсидии на километр. В настоящее время она составляет около одного рубля по постоянным маршрутам и 33 рубля — по дачным направлениям. Такие расценки не отражают новые ценовые реалии на рынке горюче-смазочных материалов и запчастей.
Для решения этого вопроса Дегтярев предложил создать дорожную карту, которая определит новые инструменты регулирования межмуниципальных перевозок пассажиров. Ответственные ведомства должны будут предложить идеи по оптимизации маршрутов и поддержке предпринимателей в обновлении автопарка.
По словам экспертов, личная вовлеченность Дегтярева помогла привлечь к решению вопроса сотрудников правительства края, муниципалитетов и транспортных компаний. За счет этого старую транспортную проблему удастся решить быстрее.