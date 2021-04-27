Дегтярёв в «ручном режиме» решает транспортную проблему в Хабаровском крае

Глава региона прибыл на автовокзал Хабаровска, где провел рабочее совещание и встретился с перевозчиками. Это не первый раз, когда Дегтярев лично выезжает на проверку, реагируя на жалобы хабаровчан. Ранее он приехал в село Гаровка-1, где столкнулся с проблемой переполненных автобусов и нарушением графика движения. После этого Дегтярев пообещал навести порядок в сфере общественного транспорта, пишет vostokmedia.com.