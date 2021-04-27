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Дегтярёв в «ручном режиме» решает транспортную проблему в Хабаровском крае

27 апреля 2021, 17:35
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о необходимости создать новую дорожную карту межмуниципальных маршрутов, которая станет частью реформирования системы общественного транспорта. Ранее на организацию пассажирских перевозок неоднократно жаловались местные жители.

Глава региона прибыл на автовокзал Хабаровска, где провел рабочее совещание и встретился с перевозчиками. Это не первый раз, когда Дегтярев лично выезжает на проверку, реагируя на жалобы хабаровчан. Ранее он приехал в село Гаровка-1, где столкнулся с проблемой переполненных автобусов и нарушением графика движения. После этого Дегтярев пообещал навести порядок в сфере общественного транспорта, пишет vostokmedia.com.

Владельцы и руководители транспортных предприятий заявили, что нужно пересмотреть ставку субсидии на километр. В настоящее время она составляет около одного рубля по постоянным маршрутам и 33 рубля — по дачным направлениям. Такие расценки не отражают новые ценовые реалии на рынке горюче-смазочных материалов и запчастей.

Для решения этого вопроса Дегтярев предложил создать дорожную карту, которая определит новые инструменты регулирования межмуниципальных перевозок пассажиров. Ответственные ведомства должны будут предложить идеи по оптимизации маршрутов и поддержке предпринимателей в обновлении автопарка.

По словам экспертов, личная вовлеченность Дегтярева помогла привлечь к решению вопроса сотрудников правительства края, муниципалитетов и транспортных компаний. За счет этого старую транспортную проблему удастся решить быстрее.

#Новости#Общество
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