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МЧС предупредило о штормовом ветре 28 апреля в Новосибирской области

28 апреля 2021, 00:32
При этом в столице Сибири потеплеет до +21 градуса.

МЧС предупредило о штормовом ветре 28 апреля в Новосибирской области. Сообщения о том, что днем ожидаются порывы со скоростью до 23 метров в секунду, начали получать жители региона.

- По данным ГМЦ, днем 28 апреля по Новосибирской области ожидаются местами порывы ветра до 23 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — напоминают в ведомстве.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение суток в самом Новосибирске ожидается переменная облачность и дождь, местами гроза. Температура ночью составит +6... +8, днем +19... +21 градусов. Что касается ветра, то он прогнозируется юго-западный со скоростью ночью 4–9 м/с, днем 8–13 м/с с порывами до 18 м/с.

Недавно с сильным ветром пришлось столкнуться жителям Хакасии. При этом порывы достигали скорости 30 метров в секунду.

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