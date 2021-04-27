МЧС предупредило о штормовом ветре 28 апреля в Новосибирской области

Согласно прогнозу синоптиков, в течение суток в самом Новосибирске ожидается переменная облачность и дождь, местами гроза. Температура ночью составит +6... +8, днем +19... +21 градусов. Что касается ветра, то он прогнозируется юго-западный со скоростью ночью 4–9 м/с, днем 8–13 м/с с порывами до 18 м/с.