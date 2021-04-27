Одной из площадок «Диктанта Победы» станет крейсер «Аврора»

Кроме того, как и в прошлом году, для проведения «Диктанта Победы» будут задействованы две уникальные площадки — это знаковые военные учебные заведения: Новосибирский военный институт имени генерала Яковлева и Новосибирское высшее военное командное училище. В этом году от каждого из них более тысячи курсантов и офицеров примут участие в акции. Предполагается, что 29 апреля исторический диктант напишут больше 17 тысяч человек в регионе», — сообщила региональный координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Новосибирской области Екатерина Болдырева.