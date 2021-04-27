Одной из площадок «Диктанта Победы» станет крейсер «Аврора»

Как сообщает nashgorod.ru, написать тест в онлайн-режиме можно на сайте диктантпобеды.рф по предварительной регистрации. Тестирование начнется 29 апреля в 14:00 по московскому времени, заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.
На этот раз специально для иностранцев в «Диктант Победы» включили задания на английском и китайском языках. Темы этих вопросов затронут вклад участников антигитлеровской коалиции в победу над Германией.
В России диктант в очном формате напишут более чем на 15,5 тысячи площадок, среди которых метеостанции в Арктической зоне, крейсеры «Аврора», «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов», а также гора Эльбрус.
Стоит отметить, что впервые вопросы теста конвертируют в шрифт Брайля для слабовидящих участников.
Как отметила глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, в проведении теста будут помогать более 26 тысяч активистов в России и за рубежом.
По словам Хинштейна, выпускники школ, ответившие правильно на все вопросы диктанта, получат преимущество при поступлении в вузы.
Как сообщает сайт ER.ru, результаты теста объявят к 24 июня на сайте акции.
«Можно уверенно сказать, что Новосибирская область готова к проведению масштабной акции «Диктант Победы» на 99, 9 процента. В регионе уже зарегистрировано больше 300 площадок для проведения диктанта. Главная из них СГУПС — Сибирский государственный университет путей сообщения. Это легендарный, старейший вуз Новосибирска, который в годы Великой Отечественной войны отправлял на фронт лучших инженеров.
Кроме того, как и в прошлом году, для проведения «Диктанта Победы» будут задействованы две уникальные площадки — это знаковые военные учебные заведения: Новосибирский военный институт имени генерала Яковлева и Новосибирское высшее военное командное училище. В этом году от каждого из них более тысячи курсантов и офицеров примут участие в акции. Предполагается, что 29 апреля исторический диктант напишут больше 17 тысяч человек в регионе», — сообщила региональный координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Новосибирской области Екатерина Болдырева.