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Ограничат движение транспорта в Первомайском районе Новосибирска 28 апреля

27 апреля 2021, 17:29
Для участников эстафеты перекроют улицу Маяковского.

Полиция Новосибирска предупредила, что 28 апреля введут ограничение на движение транспорта в Первомайском районе. Причиной этого станет 56-я районная эстафета памяти Д.И. Сигова, посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Эстафету проведут с 12.00 до 16.00. Временное прекращение движения транспорта введут на участке от ул. Физкультурной, 7 до ул. Эйхе, 1.

Участникам дорожного движения предоставят объезд. Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

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