Ограничат движение транспорта в Первомайском районе Новосибирска 28 апреля

Полиция Новосибирска предупредила, что 28 апреля введут ограничение на движение транспорта в Первомайском районе. Причиной этого станет 56-я районная эстафета памяти Д.И. Сигова, посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.