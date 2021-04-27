Ограничат движение транспорта в Первомайском районе Новосибирска 28 апреля

Полиция Новосибирска предупредила, что 28 апреля введут ограничение на движение транспорта в Первомайском районе. Причиной этого станет 56-я районная эстафета памяти Д.И. Сигова, посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Эстафету проведут с 12.00 до 16.00. Временное прекращение движения транспорта введут на участке от ул. Физкультурной, 7 до ул. Эйхе, 1.
Участникам дорожного движения предоставят объезд. Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.