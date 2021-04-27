Регулярные рейсы из Новосибирска в Каир возобновят в мае

С 6 мая из аэропорта Новосибирска авиакомпания Azur air начнет регулярные рейсы в Каир. Авиасообщение с Египтом было прервано в 2015 году после теракта над Синайским полуостровом.
- С 6 мая авиакомпания Azur air открывает регулярный рейс Новосибирск - Каир - Новосибирск. Полеты будут осуществляться по четвергам на современных комфортабельных лайнерах Boeing 757, - рассказали в аэропорту Толмачево.
ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту уточняет, что рейс из Каира в Новосибирск будет осуществляться по средам. В Египет самолет полетит из Толмачево по четвергам.
Напомним, самолёт, который возвращался в Петербург, взорвался осенью 2015 года в воздухе. Родственники погибших до сих пор судятся. В Каире продолжат рассматривать иски родственников погибших на борту рейса А321.