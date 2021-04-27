Вирусолог из Новосибирска Нетёсов призвал в 5 раз увеличить темпы вакцинации

Научный сотрудник Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов призывает усилить темпы вакцинации в 4-5 раз, чтобы избежать третьей волны коронавируса.
Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии заявил, что иммунитет пока выработался только у 10% населения, а нужно 70%. Для сравнения: в США за день прививку от коронавируса ставят 4 млн жителям.
Чтобы к осени добиться коллективного иммунитета, необходимо ускориться с вакцинацией населения. Иначе новые варианты вируса не дадут шанса.
К тому же стоит отметить, что число больных не снижается, а в Москве, к примеру, и вовсе отмечен подъем. Ученый считает, что причиной всему были открытые границы с Турцией.
«В Турции есть и британский, и южноафриканский вариант коронавируса, и, судя по всему, есть еще и другие», – говорит Сергей Нетесов.
Нетесов также критикует местное население, которое не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию. По его словам, даже вакцинированный может заболеть.