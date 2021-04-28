2ГИС выпустил тепловые карты с ценами на квартиры в Новосибирске

Сегодня, 28 апреля, 2ГИС представил тепловые карты с ценами на жильё. Как рассказали редакции Atas.info в самой компании, такие карты появились в 2ГИС в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Челябинске, Кемерово, Тюмени и Краснодаре.
На карте 2ГИС теперь представлены два типа хитмапов — "Цена продажи" и "Цена аренды". В зависимости от стоимости цвет зон меняется от тёмно-зелёного с доступным жильём до тёмно-красного с самыми дорогими в предложениями. Для показа данных разработчики 2ГИС использовали среднюю стоимость квадратного метра за последние три месяца.
Тепловые карты берут данные о ценах из объявлений об аренде и продаже жилья, опубликованных сервисами ДомКлик и Циан. Поиск квартир по условиям дополнен возможностью подробно изучить инфраструктуру: в 2ГИС можно оценить район и плотность застройки, посмотреть ближайшие магазины, школы, количество парковок у дома, почитать отзывы об управляющих компаниях и качестве жилья от застройщик.