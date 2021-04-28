2ГИС выпустил тепловые карты с ценами на квартиры в Новосибирске

На карте 2ГИС теперь представлены два типа хитмапов — "Цена продажи"‎ и "Цена аренды"‎. В зависимости от стоимости цвет зон меняется от тёмно-зелёного с доступным жильём до тёмно-красного с самыми дорогими в предложениями. Для показа данных разработчики 2ГИС использовали среднюю стоимость квадратного метра за последние три месяца.