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2ГИС выпустил тепловые карты с ценами на квартиры в Новосибирске

28 апреля 2021, 19:28
На картах 2ГИС в 10 российских городах появились тепловые карты со стоимостью квадратного метра жилья для аренды и покупки. Они помогут выбрать район с подходящей стоимостью квартир.

Сегодня, 28 апреля, 2ГИС представил тепловые карты с ценами на жильё. Как рассказали редакции Atas.info в самой компании, такие карты появились в 2ГИС в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Челябинске, Кемерово, Тюмени и Краснодаре.

На карте 2ГИС теперь представлены два типа хитмапов — "Цена продажи"‎ и "Цена аренды"‎. В зависимости от стоимости цвет зон меняется от тёмно-зелёного с доступным жильём до тёмно-красного с самыми дорогими в предложениями. Для показа данных разработчики 2ГИС использовали среднюю стоимость квадратного метра за последние три месяца.

Тепловые карты берут данные о ценах из объявлений об аренде и продаже жилья, опубликованных сервисами ДомКлик и Циан. Поиск квартир по условиям дополнен возможностью подробно изучить инфраструктуру: в 2ГИС можно оценить район и плотность застройки, посмотреть ближайшие магазины, школы, количество парковок у дома, почитать отзывы об управляющих компаниях и качестве жилья от застройщик.

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