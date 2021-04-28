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Более 6 тысяч сотрудников РЖД прошли вакцинацию в Новосибирской области

28 апреля 2021, 11:55
Железнодорожникам поставили вакцину «Спутник V».

Более 6 тысяч сотрудников железной дороги в Новосибирской области прошли вакцинацию от коронавируса.

Они поставили прививку в медпунктах «РЖД-Медицина», которые работают по предварительной записи. В прививочные пункты был доставлен препарат «Спутник V».

Пресс-служба ЗСЖД сообщила, что на железнодорожники принимают все необходимые меры для безопасности пассажиров в период пандемии. Так, был усилен дезинфицирующий режим. В поездах и вокзалах проводится обработка поверхностей обеззараживающими средствами.

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