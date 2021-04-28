Новосибирские студенты не будут учиться с 1 по 10 мая

Новосибирские студенты, как и учащиеся вузов других городов, смогут уйти на каникулы с 1 по 10 мая. Соответствующий документ прорабатывается в министерстве образования РФ. Это продиктовано санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях пандемии коронавируса.
Та же судьба постигнет и новосибирские школы. Решение по ним уже принято. Об этом сообщил министр образования НСО Сергей Федорчук.
По его словам школы и детские сады в очном формате работать не будут. Но в дошкольных учреждениях по решению муниципалитетов могут быть открыты дежурные группы.