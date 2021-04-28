Новосибирский губернатор провел прием ветеранов Великой Отечественной войны

Как рассказали в пресс-службе правительства области, один из вопросов, который волнует ветеранов в преддверии Дня Победы, — ремонт памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны, благоустройство прилегающей к памятникам территории. Например, в селе Битки Сузунского района реконструкция памятника воинам, погибшим в годы войны, была проведена в прошлом году, выполнены работы по установке подсветки. Но при этом на территории отсутствуют скамейки, дорожки. Как сообщила губернатору глава Сузунского района Лидия Некрасова, уже разработана проектно-сметная документация благоустройства территории.