Новосибирский губернатор провел прием ветеранов Великой Отечественной войны

Губернатор Новосибирской области провел сегодня, 28 апреля, традиционный личный приём, посвященный предстоящему Дню Победы. Он рассмотрел обращения ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников Великой Отечественной войны из Чулымского, Венгеровского, Мошковского и Сузунского районов. Личный приём прошёл в режиме видеоконференции.
Как рассказали в пресс-службе правительства области, один из вопросов, который волнует ветеранов в преддверии Дня Победы, — ремонт памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны, благоустройство прилегающей к памятникам территории. Например, в селе Битки Сузунского района реконструкция памятника воинам, погибшим в годы войны, была проведена в прошлом году, выполнены работы по установке подсветки. Но при этом на территории отсутствуют скамейки, дорожки. Как сообщила губернатору глава Сузунского района Лидия Некрасова, уже разработана проектно-сметная документация благоустройства территории.
Андрей Травников заявил, что необходимые средства будут выделены в рамках программы «Благоустройство территорий населенных пунктов». После ремонта появятся пешеходные дорожки, установят урны, скамейки со спинками и подлокотниками, высадят деревья и кустарники. Глава региона напомнил, что в регионе уже два года идет планомерная работа по сохранению, благоустройству и ремонту мемориальных сооружений.
В ходе приёма Андрей Травников рассмотрел и обращения с просьбами оказать материальную помощь в ремонте жилья, систем отопления, замене оконных и дверных блоков. Он дал поручение выделить необходимые для ремонта деньги.
- Андрей Травников поставил задачу перед главами районов оказать ветеранам всю необходимую помощь при проведении ремонтных работ в короткие сроки. Глава региона акцентировал внимание руководителей муниципальных образований на организации социальной помощи новосибирским ветеранам, - говорится в сообщении его пресс-службы.