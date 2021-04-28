В центре Новосибирска трижды за майские праздники перекроют движение

В Новосибирске в течение предстоящих праздничных дней, в том числе в промежутке между ними, состоится три серьезных перекрытия дорог в центре. Они связаны с планируемыми торжественными мероприятиями.
В связи с репетицией парада, 5 и 7 мая перекроют с 17:30 до 22:30 Красный проспект и некоторые прилегающие к нему улицы. Также ограничения введут на Октябрьской магистрали и улице Кирова до Восхода. С 18.30 до 22.30 закроют для движения четную сторону улицы Ипподромской от Военной до Фрунзе. В эти же дни с 18:30 до 22:30 и 9 мая с 7:30 до 12:00 закроют входы и выходы станции метро «Площадь Ленина».
В День Победы с 7 утра до 5 часов вечера перекроют центр. Сначала до двух дня окажется перекрыт Красный проспект и все прилегающие улицы от Фабричной до Гоголя. До пяти вечера - от Советской до Фрунзе.
Как сообщает НДН.инфо, в тот же день с 7 утра на 10 часов закроют движение по Октябрьской магистрали и улице Кирова от Красного проспекта до Восхода. А до 11 утра окажется закрыта четная сторона улицы Ипподромской от Военной до Фрунзе. С 21:30 до 22:30 перекроют Октябрьский мосту — от развязок с улицей Зыряновской до площади Лыщинского. На период репетиции и проведения парада будут закрыты также парковки на соответствующих улицах.