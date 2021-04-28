В центре Новосибирска трижды за майские праздники перекроют движение

В связи с репетицией парада, 5 и 7 мая перекроют с 17:30 до 22:30 Красный проспект и некоторые прилегающие к нему улицы. Также ограничения введут на Октябрьской магистрали и улице Кирова до Восхода. С 18.30 до 22.30 закроют для движения четную сторону улицы Ипподромской от Военной до Фрунзе. В эти же дни с 18:30 до 22:30 и 9 мая с 7:30 до 12:00 закроют входы и выходы станции метро «Площадь Ленина».