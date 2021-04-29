Более 500 новосибирцев не знали о своих долгах

Более 500 жителей Новосибирской области приняли участие во всероссийской акции «Узнай о своих долгах». У 20% опрошенных выявлена задолженность.
Судебные приставы организовали мобильные пункты в Новосибирске и области, где граждане могли получить информацию об имеющихся долгах. Сотрудники УФССП работали на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, аэропорту, метро, ТЦ и МФЦ.
Профилактическое мероприятие проводится в области каждый год с целью информирования населения о несвоевременной оплате задолженностей.