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Более 500 новосибирцев не знали о своих долгах

29 апреля 2021, 10:03
Судебные приставы проконсультировали граждан по вопросам оплаты задолженностей.

Более 500 жителей Новосибирской области приняли участие во всероссийской акции «Узнай о своих долгах». У 20% опрошенных выявлена задолженность.

Судебные приставы организовали мобильные пункты в Новосибирске и области, где граждане могли получить информацию об имеющихся долгах. Сотрудники УФССП работали на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, аэропорту, метро, ТЦ и МФЦ.

Профилактическое мероприятие проводится в области каждый год с целью информирования населения о несвоевременной оплате задолженностей.

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