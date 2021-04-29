Экс-начальник новосибирского отдела СКР признался в получении взяток

Напомним, полковника юстиции задержали в январе 2020 года по подозрению в коррупции. По версии следствия, начальник следственного отдела передавал копии материалов дела об организации сети подпольных казино защитникам - посредникам. Речь идет о протоколах допросов свидетелей, результатах экспертиз, среди документов была также засекреченная информация и т.д. Известно, что обвиняемый копировал листы из дела и предавал защитникам. За услугу ему передали 2 миллиона рублей.