Экс-начальник новосибирского отдела СКР признался в получении взяток

Бывший глава Заельцовского отдела СКР России Юрий Лущенков сознался в суде в получении взяток.
Напомним, полковника юстиции задержали в январе 2020 года по подозрению в коррупции. По версии следствия, начальник следственного отдела передавал копии материалов дела об организации сети подпольных казино защитникам - посредникам. Речь идет о протоколах допросов свидетелей, результатах экспертиз, среди документов была также засекреченная информация и т.д. Известно, что обвиняемый копировал листы из дела и предавал защитникам. За услугу ему передали 2 миллиона рублей.
Кроме того, доказаны еще два эпизода получения взяток на сумму 250 тыс. рублей. Ему также вменяется незаконное хранение боеприпасов. У него обнаружили 17 патронов калибра 9 мм.
Экс-глава отдела СКР по Новосибирской области пошел на соглашение со следствием, его дело находится в отдельном производстве.