Ещё 74 новосибирца заболели коронавирусом

Коронавирус подтвердился еще у 74 местных жителей в Новосибирской области за сутки. По обновленным данным оперштаба, общее число инфицированных составило 41 030, среди них почти 2,5 тыс. детей.
Стены инфекционных стационаров покинули 44 пациента в минувшие сутки. Ранее у них диагностировали коронавирус, но последний тест показал отрицательный результат. Четыре пациента не смогли побороть болезнь и скончались в минувшие сутки. Число смертей достигло 1 750.
На лечении в больницах области находятся 1 227 человек, шестеро из них дети. В реанимации в тяжелом состоянии лежат 11 пациентов.
За сутки в поликлиниках зафиксировано 2 563 обращения с ОРВИ.