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Ещё 74 новосибирца заболели коронавирусом

29 апреля 2021, 15:29
Четверо пациентов скончались от Covid.

Коронавирус подтвердился еще у 74 местных жителей в Новосибирской области за сутки. По обновленным данным оперштаба, общее число инфицированных составило 41 030, среди них почти 2,5 тыс. детей.

Стены инфекционных стационаров покинули 44 пациента в минувшие сутки. Ранее у них диагностировали коронавирус, но последний тест показал отрицательный результат. Четыре пациента не смогли побороть болезнь и скончались в минувшие сутки. Число смертей достигло 1 750.

На лечении в больницах области находятся 1 227 человек, шестеро из них дети. В реанимации в тяжелом состоянии лежат 11 пациентов.

За сутки в поликлиниках зафиксировано 2 563 обращения с ОРВИ.

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