Ещё 74 новосибирца заболели коронавирусом

Стены инфекционных стационаров покинули 44 пациента в минувшие сутки. Ранее у них диагностировали коронавирус, но последний тест показал отрицательный результат. Четыре пациента не смогли побороть болезнь и скончались в минувшие сутки. Число смертей достигло 1 750.