Мэр Новосибирска пытался реанимировать резиновый манекен в машине скорой

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в мастер-классе скорой помощи и попытался реанимировать резиновый манекен.
Мероприятия проходила 28 апреля на площади Ленина в Новосибирске в рамках Дня работника скорой помощи. Медики реанимационной бригады познакомили горожан с работой скорой и провели мастер-класс сердечно-легочной реанимации. Помогал им в этом градоначальник Анатолий Локоть, который пришел вместе с Ренатом Сулеймановым.
«Скорая помощь во время пандемии сыграла огромную роль в спасении человеческих жизней, и то, что сегодня остановлен рост числа заразившихся — в том числе заслуга медработников», - заявил Локоть.
Мэр лишь несколько раз сделал компрессии резиновому манекену, обошлось без искусственного дыхания.