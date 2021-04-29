Мэр Новосибирска пытался реанимировать резиновый манекен в машине скорой

Мероприятия проходила 28 апреля на площади Ленина в Новосибирске в рамках Дня работника скорой помощи. Медики реанимационной бригады познакомили горожан с работой скорой и провели мастер-класс сердечно-легочной реанимации. Помогал им в этом градоначальник Анатолий Локоть, который пришел вместе с Ренатом Сулеймановым.