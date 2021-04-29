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Мэр Новосибирска пытался реанимировать резиновый манекен в машине скорой

29 апреля 2021, 12:19
Медработники отметили профессиональный праздник мастер-классом.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в мастер-классе скорой помощи и попытался реанимировать резиновый манекен.

Мероприятия проходила 28 апреля на площади Ленина в Новосибирске в рамках Дня работника скорой помощи. Медики реанимационной бригады познакомили горожан с работой скорой и провели мастер-класс сердечно-легочной реанимации. Помогал им в этом градоначальник Анатолий Локоть, который пришел вместе с Ренатом Сулеймановым.

«Скорая помощь во время пандемии сыграла огромную роль в спасении человеческих жизней, и то, что сегодня остановлен рост числа заразившихся — в том числе заслуга медработников», - заявил Локоть.

Мэр лишь несколько раз сделал компрессии резиновому манекену, обошлось без искусственного дыхания.

#Новости#Общество
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