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На майские праздники ТРЦ Новосибирска ждут массовые проверки

29 апреля 2021, 16:44
В ближайший план рейдов внесены 11 крупных новосибирских торговых центров.

Новосибирские ТРЦ, продуктовые магазины и другие общественные места подвергнутся рейдам Минпромторга НСО, Роспотребнадзора и полиции. Об этом предупреждает сайт правительства Новосибирской области.

За минувшую неделю было проведено 75 таких мероприятий. Проверяющие посетили «Ройял Парк», «Пассаж на Выборной», «Чкаловский», «Слободу» и областную социальную ярмарку.

Были выявлены массовые нарушения масочного режима. Возбуждены пять административных производств.

В ближайший план рейдов внесены 11 крупных новосибирских торговых центров. Какие именно - власти не называют, предлагая горожанам быть априори готовыми и не нарушать режим повышенной готовности.

Всего с начала года проверено 4283 субъекта. Нарушение санитарных норм выявлено в 276 магазинах. Они вылились в 62 протокола об административном правонарушении. Лидируют следующие нарушения: как отсутствие бактерицидных ламп, недостаточное обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции.

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