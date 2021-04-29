Погода окажется нестабильной в Новосибирске до конце недели

В Новосибирской области в течение недели сохранится нестабильная погода с дождями. Также ожидается усиление ветра, что может быть связано со смещением циклонов. При этом в первые дни мая температура может упасть ночью до отрицательных значений.
Согласно данным синоптиков, сегодня, 29 апреля, температура поднимется до +15... +17 градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/с. В ночь на 30 апреля температура составит +5... +7 градусов, днем потеплеет до +14... +16 градусов. Скорость западного ветра окажется ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с, но возможны порывы до 15 м/с.
Май Новосибирск встретит дождем. В ночь на субботу столбик термометра опустится до +3... +5 градусов, днем потеплеет только до +11... +13 градусов. Северо-западный ветер подует ночью 4–9 м/с, днем 6–11 м/с, возможны порывы до 16 м/с.