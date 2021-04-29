Скульптуру поэта Юрия Павкина могут установить в парке Бердска

Скульптуру поэта Юрия Павкина могут установить в парке культуры и отдыха в Бердске. С таким предложением в мэрию обратилась поэтесса Татьяна Сваровская.
По ее мнению, во многих российских городах установлены скульптуры в честь выдающихся деятелей культуры. Местный скульптор уже подготовил макет будущей скульптуры. На ней Юрий Павкин сидит на лавочке с котом.
Вице-мэр Владимир Захаров считает, что такое решение должны принимать горожане. У многих есть свои идея насчет украшения парка отдыха.
Юрий Павкин – поэт, музыкант, дирижер. Он родился в Искитимской районе, в 11 лет ушел на фронт, где выступал в оркестре военной части. После войны стал профессиональным дирижеров, в Бердске он основал духовой оркестр.