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Скульптуру поэта Юрия Павкина могут установить в парке Бердска

29 апреля 2021, 11:29
Вопрос установки памятника вынесут на публичное обсуждение.

Скульптуру поэта Юрия Павкина могут установить в парке культуры и отдыха в Бердске. С таким предложением в мэрию обратилась поэтесса Татьяна Сваровская.

По ее мнению, во многих российских городах установлены скульптуры в честь выдающихся деятелей культуры. Местный скульптор уже подготовил макет будущей скульптуры. На ней Юрий Павкин сидит на лавочке с котом.

Вице-мэр Владимир Захаров считает, что такое решение должны принимать горожане. У многих есть свои идея насчет украшения парка отдыха.

Юрий Павкин – поэт, музыкант, дирижер. Он родился в Искитимской районе, в 11 лет ушел на фронт, где выступал в оркестре военной части. После войны стал профессиональным дирижеров, в Бердске он основал духовой оркестр.

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