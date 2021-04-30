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88% новосибирцев не отмечают на работе 1 мая

30 апреля 2021, 14:16
56% новосибирцев считают, что Праздник Весны и Труда должен быть выходным днем.

Подавляющее большинство работников в Новосибирской области не отвечают в трудовом коллективе 1 мая. Таковы результаты исследования, проведенного платформой hh.ru. День труда не празднуют 88% работников.

Еще в 5% компаний 1 мая принято устраивать субботник. И лишь 2% работников похвастались, что для них организуют корпоративы и праздничные концерты, премируют лучших сотрудников.

56% новосибирцев считают, что Праздник Весны и Труда должен быть выходным днем. 26% готовы работать 1 мая. В основном они заняты в сфере туризма, ресторанном и автомобильном бизнесе.

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