88% новосибирцев не отмечают на работе 1 мая

Подавляющее большинство работников в Новосибирской области не отвечают в трудовом коллективе 1 мая. Таковы результаты исследования, проведенного платформой hh.ru. День труда не празднуют 88% работников.
Еще в 5% компаний 1 мая принято устраивать субботник. И лишь 2% работников похвастались, что для них организуют корпоративы и праздничные концерты, премируют лучших сотрудников.
56% новосибирцев считают, что Праздник Весны и Труда должен быть выходным днем. 26% готовы работать 1 мая. В основном они заняты в сфере туризма, ресторанном и автомобильном бизнесе.