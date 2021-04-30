Акция «Окна Победы» стартует в Новосибирске 1 мая

Жителей Новосибирской области призывают принять участие во всероссийской акции «Окна Победы», которая пройдет с 1 по 9 мая.
Участники акции украсят окна квартир и домов георгиевскими лентами, красными звездами. Также приветствуются слова благодарности ветеранам войны.
Изготовить и изобразить символы Великой Победы можно с помощью красок, стикеров и бумаги. Центр патриотического воспитания подготовил для новосибирцев трафареты, которые размещены на сайте. учреждения.
«Окна Победы» запустят также в соцсетях по хештэгом #ОКНА_ПОБЕДЫ.