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Акция «Окна Победы» стартует в Новосибирске 1 мая

30 апреля 2021, 11:28
Акция посвящена 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Жителей Новосибирской области призывают принять участие во всероссийской акции «Окна Победы», которая пройдет с 1 по 9 мая.

Участники акции украсят окна квартир и домов георгиевскими лентами, красными звездами. Также приветствуются слова благодарности ветеранам войны.

Изготовить и изобразить символы Великой Победы можно с помощью красок, стикеров и бумаги. Центр патриотического воспитания подготовил для новосибирцев трафареты, которые размещены на сайте. учреждения.

«Окна Победы» запустят также в соцсетях по хештэгом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

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