Новосибирский губернатор выразил соболезнования родным Алексея Беспаликова

«Алексей Акимович был мудрым, справедливым, ответственным и надёжным — и как специалист, и как человек. Он любил родную Новосибирскую область, любил свой город — Новосибирск и всю свою жизнь, свою работу посвятил их развитию, преображению», — сказал Травников.