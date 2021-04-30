Погода в Новосибирске на майские праздники порадует теплом и солнечными днями

В Новосибирске на майских праздниках установится теплая погода. Согласно прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, первые два три окажутся прохладными, а затем температура поднимется выше +20 градусов.
В субботу, 1 мая, Новосибирск ждет переменная облачность, а днем даже выпадет небольшой дождь. Ночная температура составит +2...+4 градуса, днем воздух прогреется до +10...+12 градусов. Порывы западного ветра могут составить 14 м/с.
В воскресенье, 2 мая, в Новосибирске не ожидается осадков. Ночью похолодает до 0...+2 градусов. Днем потеплеет до +15...+17 градусов. Все также возможен сильный юго-западный ветер с порывами до 16 м/с.
В понедельник, 3 мая, по прогнозам без осадков. Ночная температура составит +5...+7 градусов, хотя в пригороде возможно похолодание около 0. Днем существенно потеплеет до +20...+22 градуса.
Синоптики говорят о том, что в первую декаду мая температура окажется выше нормы на 2–4 градуса. Но погода останется неустойчивой на протяжении всех десяти дней.