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Увеличено количество бюджетных мест в вузах Новосибирской области

30 апреля 2021, 18:20
В Новосибирской области количество бюджетных мест в 2022/2023 году составит 15803. Итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема на 2022/2023 год сообщил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на брифинге в пресс-центре Правительства РФ.

В вузах Новосибирской области увеличено количество бюджетных мест. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в правительстве региона. Контрольные цифры приема выросли с 14847 в 2021/2022 году до 15803 в 2022/2023 году.

Больше всего бюджетных мест в Новосибирской области выделено на направления образование и педагогические науки (2113 мест), информатика и вычислительная техника (1827 мест), клиническая медицина (1014 мест), электроника, радиотехника и системы связи (987 мест). Наибольшее количество бюджетных мест получил Новосибирский государственный технический университет – 3122. Прирост наблюдается и в Новосибирском национальном исследовательском государственном университете (2 145 мест, что на 84 больше, чем в 2021/2022 году).

- Приоритетными для государства направлениями подготовки в 2022/2023 году станут инженерно-технические (251 033 мест), педагогические (75 788 мест), медицинские (53 450 мест) и сельскохозяйственные (41 095 мест) специальности. Эти специальности пользуются наибольшим спросом в регионах, поэтому мы даем по ним больше всего бюджетных мест, – пояснил региональный министр образования Валерий Фальков.

- Перед нами стоят важные задачи по реализации нацпроектов, масштабной программы по развитию Новосибирского научного центра – Академгородок 2.0. Буквально через несколько лет на её якорный объект — уникальную установку класса мегасайенс «Сибирский кольцевой источник фотонов» – потребуются инженеры-физики, а также молодые исследователи в области химии, физики, биологии, археологии, медицины. Активно развивается IT-отрасль – и ее растущие потребности в современных кадрах тоже нужно закрывать максимально быстро, – заявил в свою очередь губернатор Андрей Травников.

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