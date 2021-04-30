Увеличено количество бюджетных мест в вузах Новосибирской области

- Перед нами стоят важные задачи по реализации нацпроектов, масштабной программы по развитию Новосибирского научного центра – Академгородок 2.0. Буквально через несколько лет на её якорный объект — уникальную установку класса мегасайенс «Сибирский кольцевой источник фотонов» – потребуются инженеры-физики, а также молодые исследователи в области химии, физики, биологии, археологии, медицины. Активно развивается IT-отрасль – и ее растущие потребности в современных кадрах тоже нужно закрывать максимально быстро, – заявил в свою очередь губернатор Андрей Травников.