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В Новосибирской области 19-летнего парня будут судить за смерть девочки в ДТП

30 апреля 2021, 12:18
Сбившему школьницу водителю предъявили обвинение в Новосибирской области

19-летний парень из Новосибирской области пойдет под суд за пьяное ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка.

Следователи завершили расследования дело и предъявили водитель обвинение в нарушении ПДД, что повлекло за собой смерть людей.

Напомним, 24 апреля молодой человек в состоянии алкогольного опьянения сел за руль «Лада Ларгус» и сбил школьницу, которая скончалась в карете скорой помощи.

Известно, что парень ранее не привлекался, не учится и не работает. Он признал свою вину. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

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#Новости#Происшествия
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