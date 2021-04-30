В Новосибирской области 19-летнего парня будут судить за смерть девочки в ДТП

19-летний парень из Новосибирской области пойдет под суд за пьяное ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка.
Следователи завершили расследования дело и предъявили водитель обвинение в нарушении ПДД, что повлекло за собой смерть людей.
Напомним, 24 апреля молодой человек в состоянии алкогольного опьянения сел за руль «Лада Ларгус» и сбил школьницу, которая скончалась в карете скорой помощи.
Известно, что парень ранее не привлекался, не учится и не работает. Он признал свою вину. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.