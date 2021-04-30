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В Советском районе Новосибирска загорелся частный дом

1 мая 2021, 03:52
Пожарные потушили открытый огонь за 15 минут.

В пятницу, 30 апреля, в Советском районе Новосибирска загорелся частный дом. Местом происшествия стала улица Абаканская, где огонь охватил крышу частного дома, рассказали в сообществе АСТ-54.

МЧС получило сигнал о возгорании в 19:20. По данным ведомства, уже через четыре минуты первые пожарные расчёты прибыли на место. В это время горела открытым огнём кровля дома из бруса.

На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 15 минут. Хозяев на месте не было, внутри дома в ходе разведки людей также не обнаружено.

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#Новости#Происшествия
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