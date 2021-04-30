Яркие культурные мероприятия пообещали новосибирцам в честь Дня Победы

В городе Новосибирске в числе предстоящих культурных событий в Концертном зале «Евразия» пройдет выставка молодого художника Владимира Власова «Я не был на войне...» и концертная программа Государственного академического Сибирского русского народного хора «А может, не было войны…», в фойе Театра кукол будет организована выставка «Портреты бессмертного полка» и выставка в фойе «Театр в годы войны», литературно-театральная композиция «Дети войны» в Комнате сказок Театра кукол.
В камерном зале филармонии пройдет праздничный концерт «Песни военных лет», в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» будет показана выставка «За наших!». В концертном зале «Сибирский» пройдет праздничный концерт «Песни Великой Победы» с участием Концертного оркестра духовых инструментов и хора НМК им. А.Ф. Мурова.
В режиме онлайн пройдут Всероссийская акция «Окно Победы», акция «Любимая песня солдата…», онлайн-трансляция записи программы «А может не было войны…», акция «Я расскажу вам о войне...» и многие другие мероприятия.
В районах Новосибирской области пройдут праздничные концерты, интерактивные выставки, конкурсы, час документального кино, акции, патриотические квест-игры и иные мероприятия.
С полным планом мероприятий в театрах и концертных организациях, образовательных организациях, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, а также в районах Новосибирской области можно ознакомиться во вложениях.