В Новосибирске в апреле 2021 года подорожало вторичное жилье

В Новосибирске в апреле вновь зафиксирован рост цен на жилье на вторичном рынке. Исследование провели эксперты агентства недвижимости «Жилфонд».
По данным агентства квадратный метр за месяц подорожал с 72,4 до 74,5 тысячи рублей. Эксперты считают такой рост плавным и не прогнозируют в 2021 году всплесков спроса и ажиотажа на рынке.
Если в прошлом году новосибирцы стремились инвестировать в недвижимость, то сейчас таких людей все меньше. Еще одна причина - смена структуры предложения на рынке жилья.
Застройщики теперь стали чаще предлагать жилье эконом-класса, и реже - комфорта. Как следствие потребитель предпочитает новостройки, а вторичное жилье осталось в сегменте комфорта и премиум-класса.
Остались прежними и цены на дачи. Популярнее всего сейчас объекты стоимостью до миллиона рублей.