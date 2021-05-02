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В Новосибирске в апреле 2021 года подорожало вторичное жилье

2 мая 2021, 20:10
Застройщики теперь стали чаще предлагать жилье эконом-класса, и реже - комфорта.

В Новосибирске в апреле вновь зафиксирован рост цен на жилье на вторичном рынке. Исследование провели эксперты агентства недвижимости «Жилфонд».

По данным агентства квадратный метр за месяц подорожал с 72,4 до 74,5 тысячи рублей. Эксперты считают такой рост плавным и не прогнозируют в 2021 году всплесков спроса и ажиотажа на рынке.

Если в прошлом году новосибирцы стремились инвестировать в недвижимость, то сейчас таких людей все меньше. Еще одна причина - смена структуры предложения на рынке жилья.

Застройщики теперь стали чаще предлагать жилье эконом-класса, и реже - комфорта. Как следствие потребитель предпочитает новостройки, а вторичное жилье осталось в сегменте комфорта и премиум-класса.

Остались прежними и цены на дачи. Популярнее всего сейчас объекты стоимостью до миллиона рублей.

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#Новости#Экономика
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