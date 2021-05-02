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За призывы к массовым беспорядкам под Новосибирском арестован мужчина

2 мая 2021, 13:43
За экстремизм ему грозит длительный тюремный срок.

В Новосибирской области арестовали мужчину, которого обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. Такую информацию распространил СКР по НСО.

За решеткой он пробудет один месяц и 22 дня. Срок ареста рассчитан до 22 июня.

Сообщается, что в марте 42-летний житель города Искитима разместил в сети призывы к массовому насилию в отношении сотрудников силовых структур. Также угрозы звучали в адрес их семей

Мужчина призывал браться за оружие и готовить взрывчатые вещества. За экстремизм ему грозит длительный тюремный срок.

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#Новости#Криминал
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