72 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

Еще 72 случая коронавируса зарегистрированы в Новосибирской области за сутки. Таковы данные оперштаба на утро 3 мая. Число заболевших достигло 41 326, из которых 2 495 – дети.
Выписаны из ковидных клиник 11 пациентов. Всего с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 37 857 новосибирцев.
Умерли еще четыре пациента. Это женщины в возрасте 81 и 83 лет и мужчины в возрасте 64 и 73 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 765 человек.
В инфекционные стационары региона госпитализированы 1 175 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. 8 из них – несовершеннолетние.
В отделениях интенсивной терапии лежат 45 человек. На ИВЛ в реанимации – 7 пациентов.
В Новосибирской области проведено 1 525 610 тестов на коронавирус. За сутки ОРВИ заболели 569 новосибирцев.