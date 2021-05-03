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72 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

3 мая 2021, 13:04
Выписаны из ковидных клиник 11 пациентов.

Еще 72 случая коронавируса зарегистрированы в Новосибирской области за сутки. Таковы данные оперштаба на утро 3 мая. Число заболевших достигло 41 326, из которых 2 495 – дети.

Выписаны из ковидных клиник 11 пациентов. Всего с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 37 857 новосибирцев.

Умерли еще четыре пациента. Это женщины в возрасте 81 и 83 лет и мужчины в возрасте 64 и 73 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 765 человек.

В инфекционные стационары региона госпитализированы 1 175 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. 8 из них – несовершеннолетние.

В отделениях интенсивной терапии лежат 45 человек. На ИВЛ в реанимации – 7 пациентов.

В Новосибирской области проведено 1 525 610 тестов на коронавирус. За сутки ОРВИ заболели 569 новосибирцев.

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